Aynı ışıklar, yine arıza… Tehlike kapıda…

Girne Çevre Yolu’ndaki arızalı trafik ışıkları, yeni ölümlere davetiye çıkarıyor.

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04/12/2024

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Aynı ışıklar, yine arıza… Tehlike kapıda…

 

Girne Çevre Yolu’ndaki arızalı trafik ışıkları, yeni ölümlere davetiye çıkarıyor.

Kırmızı ve yeşil ışıkların aynı anda yanması nedeniyle ölümle sonuçlanan trafik kazalarının yaşandığı noktada, ışıklar yeniden aynı arızayı verdi.

Geçtiğimiz yıl, 23 Ekim 2023 tarihinde, bu ışıklardaki hata nedeniyle meydana gelen kazada Mehmet Gürtunç hayatını kaybetmişti. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen sistemsizlik ve yanlış uygulamalar devam ediyor.

Kazada ailesini kaybeden vatandaşlar ve bölge halkı, tepkilerini yeniden sosyal medyada dile getirdi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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