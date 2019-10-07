HABER KIBRIS

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Aynı Yerde Yine Kaza!

Feci kazanın ardından 24 saat bile geçmeden aynı yerde bir trafik kazası daha meydana geldi.  

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07/10/2019
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Aynı Yerde Yine Kaza!

Turunçlu Kavşağı'nda bugün saat 16.00 sıralarında yine trafik kazası meydana geldi. Turunçlu Kavşağı'nda dün akşam yaşanan ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının olduğu bölgede bugün yine kaza oldu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşan vatandaşlar ülke genelinde artan kazalara isyan etti. Vatandaşlar "Feci kazanın ardından daha 24 saat bile geçmedi" yorumunda bulunarak yetkililerden biran önce önlem almasını istedi.  Kaza ile ilgili polis henüz açıklama yapmadı.

07/10/2019 16:26
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TAGS: Yahya amasyalı, aysın amasyalı, haşim girgin, haber, kıbrıs
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