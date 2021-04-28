Aynı yerden devam, yeni öneri yok
Cenevre’deki 5+1 gayrı resmî zirve Genel Sekreter Antonio Guterres’in taraflarla yapacağı yüzyüze görüşmelerle devam edecek.
28/04/2021
Cenevre’deki 5+1 gayrı resmî zirve Genel Sekreter Antonio Guterres’in taraflarla yapacağı yüzyüze görüşmelerle devam edecek.
Rum lider Nikos Anastasiadis yapılan görülmelerde, Crans Montana’da kalınan noktadan devam edilmesini istedi.
Anastasiadis’in yeni bir öneri sunmadığı, özellikle Türk tarafının beklentisi olan siyasi eşitlik konusuna girmediği öğrenildi.
Anastasiadis iki bölgeli, iki toplumlu federasyon tezini yeniden gündeme getirdiği ifade edildi.