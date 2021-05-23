Aynı yolda 2 alkollü sürücü kaza yaptı…

Lefkoşa Girne Anayolunda dün akşam saat 22.30 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru 203 mg alkollü içki tesiri altında seyreden Eda Arabacı (K-27) yönetimindeki HS 264 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafından çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Eda Arabacı kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Lefkoşa - Girne anayolunun saat 22.30 sıralarında, Girne istikametine doğru 220 mg alkollü içki tesiri altında seyreden Hasan Aktepebaşı (E-32) yönetimindeki MG 591 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Abdullah Çirkin (E-48) yönetimindeki JL 257 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle JL 257 plakalı araç yolun sol tarafından çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete aracının ön kısmı ile çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan JL 257 plakalı araç sürücüsü Abdullah Çirkin Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Söz konusu kazalar ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

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23/05/2021 11:13