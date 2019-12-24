Aynı yolda abisini kaybeden Uğur Amasyalı’dan ibretlik paylaşım

Turunçlu Kavşağı’nda yaklaşık 3 ay önce meydana gelen ve Haşim Girgin’in aracıyla karşı şeride geçerek hem kendinin hem de Yahya Amasyalı ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün de yine aynı şekilde bir kişi hayatını kaybetti.

Üç ay önceki kazada abisini kaybeden Uğur Amasyalı, bugünkü kazanın ardından bir paylaşımda bulundu. Uğur Amasyalı, “80 gün önce aynı yerde canımızdan can alan abim ve yengemin ölmesine vesile olan katil yollarınız yine canımızı yaktı. Ama yine kimse kılını kıpırdatmıyor. Sadece başınız sağ olsun demekle geçiyoruz. Bu acıları yaşamamıza vesile olan kişiler umarım ölen suçsuz günahsız insanların vebali üstünüzden kalkmaz...”

24/12/2019 11:11