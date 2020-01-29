Aynur Aydın Kıbrıs'ta Hayranlarıyla Buluşuyor

Son dönemin başarılı isimlerinden ve en son yayınladığı “Gel Güzelim” coverıyla dikkat çeken başarılı şarkıcı Aynur Aydın, 1 Şubat’ta Chamada Club’te vereceği konser öncesinde sevenleriyle 1001 Airport Mall’da bir araya geliyor.



Moderatörlüğünü Ali Dervişoğlu'nun yapacağı söyleşide Aynur Aydın, sevilen şarkılarınıda yorumlayacak. Saat 17:00 de ücretsiz gerçekleşecek olan etkinlik Play Fm’den de canlı olarak yayınlanacak.

29/01/2020 17:51