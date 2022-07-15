Ayran Güney Kıbrıs’ta popüler bir içecek haline geldi

ürk içeceği olarak bilinen Ayran’ın son dönemde Güney Kıbrıs’ta ilgi görmeye başladı.

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15/07/2022

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Ayran Güney Kıbrıs’ta popüler bir içecek haline geldi

Ayran, Güney Kıbrıs’ta yaz aylarında popüler bir içecek olma yolunda ilerliyor.

Politis gazetesi: “Ayran Geri Döndü” başlığı altında verdiği haberinde, Türk içeceği olarak bilinen Ayran’ın son dönemde Güney Kıbrıs’ta ilgi görmeye başladığını ve marketlerde satıldığını yazdı.

Ayranın Osmanlı zamanında Kıbrıs’a geldiğini ve seyyar satıcılar tarafından satılmakta olduğunu belirterek tarihi bilgilere yer veren gazete, seyyar satıcıların bulunmadığı bu dönemde ise süpermarketlerde ayran içeceğinin yer aldığını vurguladı.

Gazete, ayran üreten şirketlerden biri olan “H.F Hadjigeorgiu Dairies” tarafından yapılan açıklamada, şirketin haftada 200 ila 400 şişe ayran sattığını belirtmesinin ise Kıbrıslı Rumların da ayranı sevdiklerini gösterdiği yorumunda bulundu.

15/07/2022 12:37
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TAGS: ayran, güney kıbrıs,
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