Ayrı ayrı görüşmeler yapılıyor

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25/11/2019

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Ayrı ayrı görüşmeler yapılıyor

Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü zirve başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres planlandığı gibi ilk olarak liderlerle ayrı ayrı görüşüyor. Saat 19.50’da Rum lider Anastasiadis ile görüşen Guterres ardından ise şu sıralarda Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşüyor.

İlk görüşmenin planlandığı gibi 20 dakika sürdüğü ifade edildi. Akıncı-Guterres görüşmesinin ardından ise 3’lü yemeğe geçilecek.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Erhan Erçin eşlik ediyor.

25/11/2019 21:18
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TAGS: Ayrı ayrı görüşmeler yapılıyor, haber, kıbrıs,
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