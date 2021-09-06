Ayrılma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayıp İntihara Teşebbüs Etti

İskele'ye bağlı Topçuköy'de eşine pusu kurup saldıran adam eşini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Ayrılma aşamasındaki eşi ile yaklaşık iki aydır ayrı yaşayan K.S. dün gece çocuğunun doğum günü kutlamasının ardından evine giden eşini gizlice takip etti ve aniden karşısına çıkarak önce boğazını sıktı daha sonra da üzerinde götürdüğü bıçağı çıkarıp eşinin yüzüne doğru sallayarak eşinin dudağının yırtılmasına sebep oldu.

Panik halinde olay yerinden kaçan adam gizlenmek için gittiği evde intihara kalkıştı.

Yaralanan kadına İskele Sağlık Ocağı'nda nöbetçi doktor tarafından 3 dikiş atılırken, K. S. ise ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak midesi yıkandı. K. S.'nin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

K. S'nin mahkemeye çıkartılması bekleniyor

(MHA)

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06/09/2021 09:08