Ayrılmak isteyen eşini öldürmek istedi

Havadis'ten Gürsel KARAGÖZLÜ'nün haberine göre; Lefke’de tartıştığı eşi Rumaniiat Riiematullava’nın boynunu keserek ağır yaralayan ve “Katle teşebbüs” suçlaması ile tutuklanan Magonednuri Rıkmatullaev aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek tutukluluk süresi ile yeniden Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “Katle teşebbüs” suçlaması ile görüşülen duruşmada iddia makamı adına tahkikat memurunun aktardığı olgularda suçun ciddi bir suç olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu ve tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının 6 gün Poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

İfadeler alınacak

Lefke Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı, zanlı Magonednuri Rıkmatullaev’ın eşi ile aralarında maddi problemlerden dolayı sözlü tartışma çıktığını ve eline geçirdiği İsviçre çakısı ile boynunun sol kısmından öldürmek kastı ile yaralayarak eşinin boğazında 20 cm’lik bir kesik oluştuğunu ve eşini ağır yaraladığını aktardı.

Binatlılı, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan eşi Rumaniiat Riiematullava’nın ifadesinin alındığını söyledi.

Müfettiş Muavini, kadının verdiği ifadede, evde karpuz yerken ayrılmak istediği eşinin yanına geldiğini ve kendisini affederek ayrılmamasını istediğini söylediğini, ancak kendisinin bunu kabul etmemesi üzerine eşinin bir çakı ile boğazını kestiğini ve kendisini yaraladığını aktardı.

Tahkikat memuru, emare çakının bulunduğunu ancak alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının serbest kalması halinde tanıklara etki edebileceğini söyleyerek zanlının 6 gün Polis de tutuklu kalmasını talep etti.