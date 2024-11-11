Aysal: İş sağlığı ve güvenliği ivedi olarak stratejiye ve eylem planına dönüştürülmeli

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, iş sağlığı ve güvenliğinin, ivedi olarak stratejiye ve eylem planına dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör, KTMMOB Başkanı Seran Aysal’ı ziyaret etti.

Görüşmeye, İSG-BİR’den Sekreter üye Zeliş Demirkıran, Sayman üye Egemen İnce ve Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Yurtseven de katıldı.

-Aysal

KTMMOB Başkanı Seran Aysal konuşmasına, İSG-BİR Genel Kurulu sonrası oluşan yeni yönetime başarılar dileyerek, başladı.

Ülkede en çok can kaybı ve kazaların inşaat alanlarında yaşandığını ifade eden Aysal, geçmişte yapılan çalışmalar neticesinde ülkedeki iş kazalarının bu kadar fazla olmasının nedeninin denetimsizlik, “bana bir şey olmaz” düşüncesi, özetle kültürel bir sorun olduğunu kaydetti.

Aysal, “Her gün farklı alanlarda artarak, devam eden ölümlü kazalara rağmen sessiz kalıp görünür olmayınca sorumluluktan kurtulunurmuş gibi, yetkili ve ilgililerin derin bir sessizliği ile karşı karşıyayız” dedi.

İvedi olarak ülkede iş sağlığı ve güvenliğinin bir stratejiye ve eylem planına dönüştürülmesi gerektiğini belirten Aysal, bunun için hükümetin görev ve sorumluluğunu yapmaya davet edilmesi, uzmanların da devlet ve sektörlere yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

-Özgör

İSG-BİR Başkanı Erkay Özgör de, iş sağlığı ve güvenliğinin iş yerlerinde hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, çalışanların güvenli bir ortamda iş yapabilmelerinin, üretkenliği ve çalışan memnuniyetini arttıran temel bir unsur olduğunu ifade etti.

Güvenli çalışma koşulları sağlamanın, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda insana ve emeğe verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirten Özgör, bu dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları paylaştı.