Aysal: Yapılması gerekenleri detaylı olarak anlattık

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, pandemi hastanesiyle (Acil Durum Hastanesi) ilgili, kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, iddiaların gerçek dışı olduğunu, kendilerinin her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ama hükümet yetkililerinden karşılık bulamadıklarını vurguladı.

Seran Aysal, hastane projesinin hem “ülkede gerçekleşmesi”, hem de “yurt dışından gelmesi” durumunda izlenmesi gereken yol, mevzuat, Planlama İnşaat Dairesi’nin süreçte olmasının önemi ve sorun yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini devlet yetkililerine detaylı olarak aktardıklarını kaydetti.

Kendileri için “engelliyor” denmesine tepki gösteren Seran Aysal, tam tersine günlerce aşamaların ilerlemesi için hükümet yetkililerinin adeta peşinden koştuklarını ama karşı tarafın hep isteksiz davrandığını vurguladı.

Kendileri ısrarla yardımcı olmak isterken hükümet yetkililerinin gerçek dışı söylemlerle kendilerini hedef gösterdiğini ifade eden Aysal, “Tüm popülist söylemler gerçek dışıdır. Süreçle ilgi ve alakası yoktur. Sürecin başından beri, hatta inşaat başladıktan sonra da devletin ilgili kurumlarına önerilerimizi sunduk. Başbakan Ersan Saner’le görüşmemizde de önerilerimizi, neler yapılması gerektiğini tekrarladık, bize telefon dahi edilmemiştir” dedi.

Seran Aysal, Haber Kıbrıs WEB TV’de Ali Baturay’ın “Markaj” programına konuyla ilgili açıklama yaparak, hastane süreciyle ilgili gelişmeleri şu şekilde sıraladı:

“Pandemi Hastanesi (Acil Durum Hastanesi) proje, inşaat ve hizmete alma sürecini sizler aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Pandemi hastanesi süreci ile ilgili kamuoyuna gerçekle ilgisi alakası olmayan, süreçten bihaber, kulaktan duyma bilgiler verilmektedir. KTMMOB, sanki sorumluluğu vardı da yapmadı üzerinden kamuoyunda algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bunu kabul etmemiz söz konusu değildir.

Sürecin doğru zeminde yönetilmesini sağlayamayanlar ve/veya devlet işini sahiplenmeyenler ve/veya devlet kurum ve yasalarını yok sayarak gayrı yasal işlem yapan ve/veya göz yumanlar ve/veya aracılık edenler, adeta koruma altına alınmış gibi birliğimizi ve bağlı odalarımızı kamuoyuna hedef gösteren açıklamalar, gerçekle ilgisi ve alakası olmayan popülist söylemler üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışılmaktadır ki salgının arttığı bu dönemde dahi buna müsaade etmemiz söz konusu olmaz.

Özetle süreç şöyledir: Mart ayının sonralarından başlayarak Sağlık Bakanlığı kişisel ve partisel ilişkilerle bir yerden duyup örnek aldıkları söylemlerle sürekli kamuoyuna bilgi verdikleri 45 günde bitecek söylemi ile geçiştirilen zaman diliminde bir tek adım bile atılamamıştı hatırlayacağınız üzere.

Mart- Haziran arasındaki bu süreçte KTMMOB sürekli bu sürecin Planlama İnşaat Dairesi tarafından yürütülmesi gerekliliğini ısrarla ifade etmiştir. 16 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısına, dönemin Başbakanı Sayın Ersin Tatar’ın çağrısı ile katıldım. Konuyu, süreç yönetimindeki eksiklikleri ve önerilerimizi aktarıp değerlendirdik. Başbakan, bakanlar ve Planlama İnşaat Dairesi’nin KTMMOB’nin sürece katkı koyması, mevzuata uygun proje ekibini belirlemesi, süratle bir proje hazırlanması ve inşa edilmesi konusundaki talebe olumlu karşılık verdik ki bunu sonraki ilk meclis toplantısında o dönemin Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, ‘bir sıfırdan büyüktür biz de başladık’ diyerek mecliste muhalefetin sorularına cevap verirken açıklamıştı.

Bir haftada proje talep eden Sağlık Bakanını, diğer görev alan bakanların da katıldığı 2-3 toplantı sonrasında resmi talep yazısını göndermesi ve süreci başlatabilmek için ikna edebildik. Bir projeyi başlatabilmenin birinci aşaması; ihtiyaç programıdır. Talep ettik. Aylardır proje hazır, 45 günde inşaattan bahsedilen bir ortamda tarafımıza ihtiyaç programı verilememiştir. Mimarlar Odamızın görevlendirmesi ile ihtiyaç programı görevlendirilen doktorlarla hazırlandı. Hazırlanan ihtiyaç programına yazılı onay talebimize geri dönüş olmayınca birkaç kez telefon ve yazılı hatırlatma yaptığımız halde onay verilmedi. Başbakana ‘onay verilmiyor ve geciktiriliyor süreç’ diye bilgilendirdim ve onun da araya girmesi ile neredeyse zorlayarak Sağlık Bakanlığı ile görüşebildik. Proje hizmet alım süreçlerini yürütme yetkisi Maliye Bakanlığından tarafımıza, sürecin devam ettirilme resmi yazısı ancak 21 Temmuz’da ulaştı ve ikici aşamaya geçilebildi.

Özetle Bakanlar Kurulu sonrasındaki birinci gün verilmesi gerekenler ancak 35’inci gün KTMMOB’ye ulaştırılabilmiştir. Bunlar da bizlerin takibi ve hizmetleri ile olabildi. Aradaki 5 günlük bayrama rağmen 7 Ağustos 2020 tarihli yazı ile mimar, inşaat, makine, elektrik mühendisleri ve iç mimardan oluşan pandemi hastanesi 16 kişilik proje ekibi Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir.

Günlerce aşamaların ilerlemesi için yazılara onay vermeyen Sağlık Bakanlığı yazının eline ulaştığı aynı gün 10 Ağustos 2020’de KTMMOB aracılığı ile tespit edilen ekibin proje sürecinin yürütülmemesi ve sürecin askıya alındığını bildiren yazısını gönderdi. TC tarafından hastane için söz alındığı bilgisi ile KTMMOB, resmi yazı ile süreçten çektirildi.

13 Ağustos 2020’de Başbakan Ersin Tatar ve Başbakanlık Müsteşarlarının da bulunduğu görüşmemizde projenin yurt dışından gelmesi durumunda izlenmesi gereken yol, mevzuat, Planlama İnşaat Dairesi’nin süreçte olmasının önemi ve sorun yaşanmaması için ne yapılması gerekliliği tarafımdan detaylı olarak aktarılmıştır. Görüşmede yer seçimi ile ilgili sel ve taşkın riski dahil tüm sorunları, bilimsel çalışma bilgilerini paylaştım.

KTMMOB ile o günden günümüze herhangi bir iletişim kurulmadığı gibi, mesleki denetim için de herhangi bir proje sunulmamıştır. KTMMOB, kamuoyu açıklamalarından da görüleceği üzere tüm aşamalarda toplumsal ve mesleki sorumluluğu gereği gerekli uyarıları yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.

Tümü mesnetsiz ifade ve iddialara rağmen, sürecin devlet ve halk yararına sonuçlanması için KTMMOB’den talep edilmesi durumunda yasal yetki dahilindeki her türlü katkıyı devlete yine verileceği tarafımdan başka bir konu ile ilgili Başbakan ile görüşmemizde (12 Ocak 2021’de) ifade edildi ve yazılı da verilmiştir. Süreçte yapılan hatalar ki en önemlisi devletin, kurumlarının, insan kaynağının ve yasaların yok sayılmasıdır- nasıl sonuçlandırılması gerekliliği ile ilgili de önerilerimizi sunduk. Devlet bu sorunları kurumları ile çözüme ulaştırması gerekmektedir ki bu görev de hükümettedir. O günden günümüze de KTMMOB veya bağlı odalardan herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

Özetle tüm popülist söylemler gerçek dışıdır. Süreçle ilgi ve alakası yoktur. İnşaat başladıktan sonra devletin ilgili kurumlarına son başbakan görüşmemizdeki önerimize kadar telefon dahi edilmediği bilgisi bizde bulunmaktadır.

Gelinen aşama net olarak gof popülist söylemlerle yapması gerekeni yapamayan idarecilerin devlete sahip çıkmayıp yarattığı sorunlardır ve sorumlu süreci yönetemeyen idarecilerdedir. Salgının etkisinin arttığı bu günlerde algı yaratmak daha kolaydır diye düşünüldüğünden olsa gerek ki her sıkıştıklarında devam ettiriyorlar ama bu şekilde sorumluluklarından kurtulacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Ayrıca gerçekten ve bilimden uzak söylemlerle yaratılmaya çalışılan algıya son vermek için soruşturma ve araştırma talebinde de bulunduk.

Gerçekdışı popülist söylemler altına gizlenmeye çalışılması, devlete, kurumlarına, insan kaynağına ve yasalara sahip çıkılmadığı gerçeğini değiştirmez.”

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30/01/2021 13:05