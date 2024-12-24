Ayşe Akın: Çocuklarımızı kum yığınından ellerimizle çıkardık

6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kalarak hayatını kaybeden Doruk Akın ve Alp Akın’ın annesi Ayşe Akın ve babası Osman Akın, davanın 6. duruşmasında açıklamalarda bulundu.

Ayşe Akın: "Çocuklarımız beş gün kalıp dönecekti. Biz çocuklarımızı kum yığınından ellerimizle kazıyarak çıkardık. Bunları yaşayan bir anneyim. Altı duruşmadır yalanlarını dinliyorum, oysa kum yığınını gördüm. Bunca bilirkişi raporuna rağmen bunları konuşmak beni üzüyor."

Osman Akın: "Biz gerçekleri ilk günden beri gördük. Bilim ışığında da gerçekler ortada. 72 canın bedeli 10-15 yıl değil. Geride kalanlar bir ömür boyu bu vicdanla yaşayacak. Bu mahkemeden kararlı ve duruşunuzla büyük bir ayıbı ortadan kaldırmanızı bekliyoruz."