Ayşe Arman “iyi hal indirimine” isyan etti

Gazeteci Ayşe Arman İsias Otel davasında alınan karara isyan etti. 72 kişinin hayatını kaybettiği davada, mahkemenin sanıklara verdiği cezalarda "iyi hal indirimi" uygulamasına tepki gösteren Arman, “72 kişi öldü, ne demek iyi hal indirimi? Böyle bir davada nasıl bir ‘iyi hal’ indirimi uygulanır, inanılır gibi değil” dedi.

Ayşe Arman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

6 Şubat depremlerinin sembol davalarından biri hatırlayacaksınız Adıyaman’daki İsias Oteliydi.



Hani Kuzey Kıbrıs’tan voleybolcu çocukların yaşamını yitirdiği otel. 72 can gitmişti orda.



Dava dün sonuçlandı.



Mahkeme otel sahibi Mehmet Bozkurt’a 18 yıl 5 ay, oğluna 17 yıl 5 ay ve mimara 18 yıl 5 ay hapis cezası verdi.



Sanıklar inşaat mühendisleri Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu için ise 8 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı.



Böyle bir davada nasıl bir “iyi hal” indirimi uygulanır. İnanılır gibi değil.



Hiçbirimizin ruhunda en ufak bir “iyi” duygu bırakmadınız.

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(Gerçi Noel günü, içinizi karatmak istemezdim ama bunu paylaşmasam olmazdı.)