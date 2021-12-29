Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor! Peş peşe ölümler yıktı

Bir dönem podyumların aranan ismi olan, ardından da müzik kariyerinde fırtınalar estiren Ayşe Hatun Önal, ortadan kayboldu. Şarkıcıya aylardır yakın dostları hatta menajeri bile ulaşamıyordu. Meğer Ayşe Hatun Önal, çevresiyle irtibatı kesip kendisini eve kapatmış. Önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ayşe Hatun Önal’ın bunalıma girip inzivaya çekildiği ortaya çıktı.

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal'dan üzen haber geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; bir arkadaşından, Önal'dan aylardır haber alınamıyor. Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış... Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.

Aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş. Menajerinin telefonlarına bile cevap vermeyen Önal, işi gücü de unutmuş.

Hayat dolu bir kadın olan Ayşe Hatun Önal, umarım bir an önce bu acıyı atlatır ve normal hayata döner.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2021 16:00