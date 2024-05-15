Ayşe Kırca: Evlilik olsun dua edin

Doğu Demirkol’la aşk yaşayan Ayşe Kırca, sevgilisi için “Büyük konuşmak gibi olmasın ama babamdan sonra Türkiye’deki en iyi isim. Babama da benzetiyorum. Annem de çok benzetiyor. Dünyadaki en iyi komedyenlerden biri” dedi.



Alyansı sorulunca “Bu annemin alyansı. İçinde Levent yazıyor. Babamı taşıyorum parmağımda” diyen Kırca, 1.5 senedir aşk yaşadığı Demirkol’la evlenmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“İnşallah evlilikle taçlandırırız. Siz de dua edin.”