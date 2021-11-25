Ayşe Mullacuma 3.Esther Jordi Anı Kupasına katılacak

Futboltenisin'de Dünyanın en iyi kadın ve erkek sporcuları tekli kategoride 3.Esther Jordi Anı Kupasında bir araya geliyorlar.

Ülkemizden kadınlar dünya ikincisi Ayşe Mullacuma ve antrenorü Makbule Nurtunç yarın cuma günü Romanya'nın İzvorani şehrine gidiyor.

27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva da ilk üçe girene para ödülü verilecek.

Esther Jordi Fifta'nın isim babası ve kurucusu Josef Rothenfull 'un eşi ve Fifta'nın ilk genel sekreteri idi.

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25/11/2021 13:46