Ayşe Serhat’ın adaylığını mahkeme düşürdü

Ulusal Birlik Partisi’nde Pazar günü yapılması planlanan ilçe kongre öncesinde partinin üye listesindeki usulsüzlüklerin yarattığı hukuki hareketlilik sürüyor.

Köy örgütlerinin geride kalan seçimlerinde bir çok adayın açtığı davaların haklı görülerek mahkeme tarafından ara emirleri verilmesinin ardından bu kez de Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları Başkanlığı için yarışacak olan aday mahkeme tarafından “usulsüz” sayıldı.

Aynı zamanda Küçük Kaymaklı muhtarı da olan Ayşe Serhat’ın, üyelik süresinin seçme ve seçilme hakkı kazandırmaması nedeniyle adaylığı mahkeme kararıyla geçersiz sayıldı.

Lefkoşa Kaza mahkemesi bugün aldığı kararla Ayşe Serhat’ın adaylığına yönelik olarak daha önce vermiş olduğu ara emrini dava sonuna kadar kesinleştirdi.

Mahkeme bu yöndeki kararında, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olan Yüksek Seçim Kurulu’nun sicil kayıtlarının esas alınması gerektiğine dikkat çekti.

Mahkeme, YSK kayıtlarına göre 1 Mart 2024 tarihinde UBP’ye üye olan Ayşe Serhat’ın adaylığının parti tüzüğünün 6 (7) maddesinde belirtilen “seçme ve seçilme hakkı için ilan edilen ilçe kongre tarihinden en az 180 gün öncesinde partiye yapılan üyelik kayıt listeleri esas alınır” hükmüne aykırılık tespit ettiğini belirtti.