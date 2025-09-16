“Ayşe Tatile Çıktı” filmi 28 Kasım’da izleyiciyle buluşacak
YAYIN TARİHİ:
16/09/2025
Lacivert Media Direktörü Coşkun Özer, Kıbrıs Türk halkının 1957–1974 yılları arasında verdiği onurlu var oluş mücadelesini, beyazperdeye taşıyacak olan “Ayşe Tatile Çıktı” filminin28 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacağını açıkladı.
Özer yaptığı açıklamada, filmin çekimlerine, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıldönümünde, 20 Temmuz’da Lefkoşa’da başladıklarını belirterek, KKTC’de gerçekleştirilen 90 dakikalık çekim sürecinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.
Filmin çekimlerinin planlandığı gibi İstanbul’da tamamlanacağını vurgulayan Özer, “ ‘Ayşe Tatile Çıktı’ 28 Kasım 2025 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacaktır. “ dedi.
YAYIN TARİHİ: