Ayşe Toptemel'i arama çalışmaları sürüyor

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15/11/2024

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Ayşe Toptemel'i arama çalışmaları sürüyor

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bu sabah saat 10.30 sıralarında kaybolan 81 yaşındaki Ayşe Toptemel isimli Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor. 

Son olarak Kahramanlar Caddesi Belediye Evleri civarında görülen yaşlı kadın, alttan siyah, üsten krem renkli kıyafetler giyiyor.

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, yetkililer çevrede yaşayan vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye sahip olanların en yakın polis merkezine başvurmaları istendi.

 

15/11/2024 16:41
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TAGS: Ayşe Toptemel
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