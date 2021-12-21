Ayşe Tural'dan Girne'de imza günü

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21/12/2021

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Ayşe Tural'dan Girne'de imza günü

Emekli edebiyat öğretmenlerinden şair- yazar, gazeteci, Ada tv’de yapımcı ve sunucu Ayşe Tural, 17. eseri deneme türündeki kitabı “HaydiGülümse”yi okurları için imzalayacak.  

Anı- deneme türündeki yazılarında ve şiirlerinde olumlu duyguları hiç yılmadan tekrarlayan Tural, bu kitabında da yine hayata “gülen gözlerle bakmanın” ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Girne Belediyesinin hazırladığı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün konuşmasıyla başlayacak imza günü, yeni belediye binasında yer alan Cameka Café’de yarın (22Aralık Çarşamba) saat 14.30 - 16.30 saatlerinde gerçekleşecek.

21/12/2021 14:02
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TAGS: Ayşe Tural, Girne, imza günü
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