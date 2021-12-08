Ayşe Tural’ın son kitabı 'Hadi Gülümse' yayınlandı

Ayşe Tural’ın köşe yazılarından oluşan “Hadi Gülümse”, yazarın 17’nci kitabı.

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08/12/2021

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Ayşe Tural’ın son kitabı 'Hadi Gülümse' yayınlandı

Yazar ve şair Ayşe Tural’ın son kitabı “Hadi Gülümse” yayınlandı.

Ayşe Tural’ın köşe yazılarından oluşan “Hadi Gülümse”, yazarın 17’nci kitabı.

Ayşe Tural, babasına ithaf ettiği kitabında, yaşama sevincini anlatıyor ve “okuyucuların yüreklerine dokunmayı” amaçlıyor.

“Bir cümle bile düşündürse sizi, içinizdeki yaşama sevincinizi ortaya çıkarsa bu bana yeter” diyen Ayşe Tural okuyuculara, “Yaşamın aynasına gelin birlikte bakalım” çağrısında bulunuyor.

08/12/2021 14:34
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TAGS: ayşe tural, kitap, haberkıbrıs,
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