Ayşecan Tatari fotoğraflarına gelen yorumlara tepki gösterdi

Instagram’da fotoğraflarına gelen “Yaşlanmışsın” ve “Ne olmuş sana?” gibi yorumlar sonrası sitem eden Ayşecan Tatari, “Lütfen açın bir yorumları okuyun. Normal değil bu. Bana güzelsin falan gibi mesajlar atmanıza da gerek yok. Size yemin ederim ben aynaya baktığımda gördüğümle de hayatın içinde kendimi nasıl hissettiğimle de çok mutluyum. Bu yorumlar benim hayatımda hiçbir fark yaratmıyor. Ama bu hiç normal değil. Ürkütücü hatta bir hastalık gibi” dedi.

“BİR VİRÜS GİBİ SALDIRGANLIK”

Güzellikle ilgili yapılan yorumların özgüveni yeterli olmayan insanlarda olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Bu yorumların genç kızlara, bu konuda özgüveni eksik insanlara neler yapabileceği beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum.”

2017 yılında Edip Tepeli ile nikâh masasına oturan Ayşecan Tatari’nin bir kız çocuğu var.