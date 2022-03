Röportaj - İrfan Gündüzler - Haber Kıbrıs

Ziyamet köyünde lavanta tarlası ekerek bir hayalini gerçekleştiren kadın girişimci Ayşegül Bolat Öztürk Haber Kıbrıs’a konuştu. Kadın girişimci olmanın zorluklarını anlatan Ayşegül Bolat Öztürk “kadın inanırsa her şeyi başarabilir” dedi.

Ayşegül Bolat Öztürk tarafından ekilen lavantaların, bölgeye yeni bir simge kazandırması hedefleniyor.

İşte Ayşegül Bolat Öztürk ile yaptığımız o röportaj

1. Kendinizi tanıtır mısınız?

Ayşegül Bolat Öztürk: Ziyamet köyünde sağlık mezunu iki çocuk annesiyim çiçeklere ve çiçekli ağaçlara doğaya çok ilgiliyim araştırmayı ve bakımına çok meraklıyım aynı zamanda kadın girişimciyim

2. Lavanta ekmek nereden aklınıza geldi?

Ayşegül Bolat Öztürk: Çiçeklere olan ilgim ve Türkiye'de ve yurtdışında lavantaya olan popülizm ve ilgiye dikkatimi çekti. Konu ile ilgili tıbbi hoş kokulu bitkiler eğitimi ve sertifikası aldım şuan hoş kokulu bitkilerle ilgili üretebileceğim ürünlerle ilgili bir eğitim alıyorum. Yapacağım büfede gözleme vs. bulabilecekleri, tamamı el üretimi ve organik ürünler bulunacak. İnsanlar geldiklerinde vakit geçirebilecekleri aile ortamını bulabildikleri çocuklarının rahat edebileceği aynı zamanda da lavanta ürünlerini alabileceği bir yer olamasa amacım.

Araştırmam sonucu Kıbrıs adasında çok uygun olduğunu sıcağa dayanıklı çok su istemeyen ve her sene daha da çalı formunda olduğu için büyüyen ve gelişen bir bitki olduğu için tercih sebebim oldu çünkü Ada şartlarında suyu bulmak veya sulu tarım yapmak zor. Lavanta Bu yüzden tercih sebebim oldu bunun yanında Kıbrıs kekiği, adaçayı da ekleyeceğim aromatik bitki olarak. Mevsimine uygun olarak çiçekler ekleyeceğimiz bir bahçe olacak. Hedeflerimden biri ise Karpaz bölgesinde özellikle köyümde bir farklılık yaratmak Bu konuyla ilgili kadınlarımıza örnek olmak

3. Kadın girişimci olarak hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Ayşegül Bolat Öztürk: Şu an için bahçeme koyacak büfemi ayarlamaya çalışıyorum sermayem çok küçük olduğu için bu konuda maddi olarak zorlanıyorum. Elçiliğe sunduğum proje sayesinde ormandan arazi kiralayıp yine elçilik ve eski belediye başkanımız sayesinde lavanta temini yaptım şu an için lavantalarım için damlama sistemi kurmada zorlanıyorum. Amacım büfemi kurup damlama sistemi kurduktan sonra kendim taşıma su tanker ile çok su istemeyen lavantalarımı sulamak bakımını yapmak. Şu an orman dairesinden uzun suredir büfe izni beklemem de diğer zorlayan prosedür etkeni.

Bahçemin içindeki ağaçların benden sonra başka bir şahsa kiralanması da lavantalarıma zarar geleceği yönünden benim şevkimi kıran ve zor duruma sokan diğer bir sorun.

Karpaz’dan Lefkoşa’ya defalarca gitmeme rağmen prosedürün çok yavaş işlemesi önüme çıkan en büyük zorluklardan.

4. Sizin gibi girişimci olmak isteyen kadınlara önerileriniz nelerdir?

Ayşegül Bolat Öztürk: İstedikleri ve yapmak istedikleri konu hakkında detaylı araştırmaları inandıkları ve yapabilecekleri şeyden vazgeçmemeleri olacaktır. Ben lavanta için defalarca yaz sıcaklarında daha emzirme döneminde olan 1 yaşındaki oğlumu da alıp gerekli yerlere gidip görüştüm kiralamak için defalarca gittim tüm zorluklara rağmen vazgeçmedim. Elçiliğin desteği ve köyde ekmek isteyen kadınların desteği vazgeçmememde en büyük etken oldu. Hayalini kurduğum ve inandığım bahçeme elimden gelen her şeyi yapmak. Hem bölgemizde hem de adamızda turistik bir tesis olması aynı zamanda lavanta yağı gibi ürünlerin üretildiği organik sebzelerden Kendi yaptığımız çakıstes gibi kendi ürünlerimizin olduğu bir bahçe olması. Yani kadın inanırsa hayal gücüyle bir bitkiden veya herhangi bir işten hayal gücüyle birçok üretim yapabilir birçok farklılıklar yaratabilir kendisi istihdamını kendi sağlayabilir

