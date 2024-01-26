Ayşegül Zaim ve Engin Bulut'tan Sürpriz Cover Şarkı  

Ülkemizin en güçlü seslerinden Ayşegül Zaim süpriz cover şarkı için Engin Bulut'la geçtiğimiz günlerde stüdyo kayıtlarına başladı.

Ülkemizde Türkçe Rap'in öncülerinden olan Kıbrıs OnAir Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut yaptığı açıklamada, 15 yıl aradan sonra ilk kez kayıt için stüdyo girmek, gerçekten heyecan verici eğer şarkıyı yapacağınız kişi Ayşegül Zaim gibi güçlü bir ses ise, heyecanın daha da artması doğal '' bir hayalimi daha gerçekleştiriyorum ''

dedi. Record -1 Studio'da Cover Şarkı için kayıtlara devam eden ikilinin çalışmasını dinleyiciler merakla bekliyor.