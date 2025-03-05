Ayşegül Zaim’den dev konser

Ülkemizin güçlü seslerinden Ayşegül Zaim “Dünya Kadınlar günü” kapsamında Mersin’de konser verecek.

Ülkemizin sevilen sanatçısı Ayşegül ZAİM Mersin Yenişehir belediyesi’nin “Dünya Kadınlar Günü” kapsamında gerçekleştireceği konserinde büyük bir orkestra ile sözü müziği kendine ait şarkılarının yanısıra kıbrısa ait şarkıları seslendirecek..

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah ÖZTİĞİT’in özel davetlisi olan Ayşegül ZAİM konseri ile ilgili şöyle konuştu; ‘ Mersin Yenişehir Belediye Başkanı sayın Abdullah Özyiğit, belediyelerinin Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında beni Mersin’e davet etti.

Yenşehir’de yıllardır Çocuklar gençler ve de özellikle kadınlar ile ilgili çok güzel soayal projelere imza atan kentin başarılı belediye başkanı Abdullah başkanımızın davetinden onur duydum.

7 Mart cuma günü Mersin Yenişehir Belediyesinin Atatürk Kültür Merkezinde muhteşem bir orkestra eşliğinde bir konser vereceğiz.

Dünya Kadınlar Günü gibi Çok anlamlı bir günde ve böylesi büyük bir etkinlikle Mersin’de sahne almak benim için çok özel ve çok kıymetli..

Kıbrıs’ta ki dostlarımızı ve özellikle de Mersin’deki Kıbrıs sevdalılarını ve tüm halkımızı konserimize davet ediyoruz