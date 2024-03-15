Aysel Gürtay kanseri yendi “Kanser değil biz güçlüyüz” mesajı verdi!

Ülkemizin sevilen insanlarından Aysel Gürtay uzun süredir tedavi gördüğü kanseri yendi. Mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Gürtay “Kanser değil biz güçlüyüz” mesajı verdi.

Aysel Gürtay’ın açıklaması şöyle:

Buraya 6 sene içinde ne kadar geldiğimi hatırlamıyorum... Sayısız tedavi 2 nakil 4 kere hayatta kalmak için verdiğim savaş. 23 biyopsi, 9 kere hastalığımın tekrarlanışı, 6 senelik hayatımın özeti bu. Her şeye rağmen hayata tutundum kalbim durdu yoğun bakımda kaldım. Doktorlar umudunuzu kesin dedi aileme defalarca. Ama ben savaştım hayatta kalmak için kolay mıydı hayır pes ettim mi hayır.

Çünkü hastalık değil ben güçlüyüm hep söyledim. Verdiğim savaşla herkese örnek oldum. Bir sürü kayıp verdim bu süreçte. O yüzden hep dedim ölüm var. Ve hayat çoğu şeyi kafanıza takmayacak kadar kısa önce kendimi seviyorum ben ❤️ Sağlığınız kıymetini bilin arkadaşlar. Bu zafer benim savaşımın sizleri dualarının ve ailemin verdiği emeğin karşılığıdır unutmayın Kanser değil biz güçlüyüz.