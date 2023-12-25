Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti.



Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.



Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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