Aysergi Şerifoğlu'na emanet

Bu sezon BTM 1’de mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi genel kurul sonrasında takımın teknik direktörlüğü için Eralp Şerifoğlu ile anlaştı.

Başkan mehmet Karaşahir, kulüp resmi hesabından tyaptığı açıklamada, "Kulübümze tarihinin en büyük başarılarını yaşatan antrenörlerden biri" diyerek, Şerifoğlu ile anlaşıldığını taraftara müjdeledi.

Geçtiğimiz günlerde Akova’nın yaşadığı yönetimsel ve maddi sıkıntılar nedeniyle görevinden istifa eden Eralp Şerifoğlu ile hemen anlaşan Yeni Boğaziçi Kulüp Başkanı Mehmet Karaşahin, "Hak ettiğimiz yer burası değil. Ama nasıl buradaysak, buradan çıkarak, Yeniboğaziçi'ni hak ettiği yere getirmek de bizim görevimiz. Bu sürecin en önemli adımı, kuşkusuz kulübümüze en büyük başarıları yaşatan isimlerden biri olan Eralp Hoca... Şimdi geleceğe daha güvenle bakıyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni Boğaziçi BTM 1’den 1.lige yükselmek için hem sponsor arayışını sürdürüyor hem de takım kadrosunu güçlendirmek için Şerifoğlu’nun vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kazandıracak.