Aysergililerin buluşmasında dostluk kazandı

Osman Ergün Mehmet Stadı'ndaki Aysergililerin iki karşılaşmasını taraftarlar ilgiyle takip etti.

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08/01/2023

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Aysergililerin buluşmasında dostluk kazandı

Yeniboğaziçi A ile master takımları,  Londra'dan gelen hemşehrileriyle dostluk maçlarında karşılaştı.
Osman Ergün Mehmet Stadı'ndaki Aysergililerin iki karşılaşmasını taraftarlar ilgiyle takip etti.


Yeniboğaziçi Master takımının Londra Yeniboğaziçi Masterleri ile karşılaşması gollü geçti. Rakibine 6-3 üstünlük sağlayan Londra Yeniboğaziçi Masterleri sahadan galibiyetle ayrıldı.


Günün ikinci maçında ilk yarıyı Yeniboğaziçi 2-0 üstün kapamasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle Londra Yeniboğaziçi takımı 3- 2 galip geldi.

 

08/01/2023 13:15
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TAGS: Yeniboğaziçi, A, master takımları,  Londra
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