Aysu Dursun Dünya Şampiyonu

Halter Vücut Geliştirme Federasyonuna bağlı sporculardan oluşan ekip dün Filipinler’de 2018 NAC Univers de yarıştı.

Kafilede Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu Uluslararası hakem ve antrenor Neval Çelebioğlu Akgürgen sporcu olarak da Aysu Dursun Sel Sarıtaş ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Yapılan yarışma sonunda Aysu Dursun Bikini 2018 NAC Dünya şampiyonu olurken, Sel Sarıtaş Atletik 2018 NAC Dünya üçüncülüğünü kazandı. KKTC 6 yıldır katıldığı NAC Dünya şampiyonasında ilk kez bir dünya şampiyonluğu kazandı.