Aysun Aslan Uğur'dan Özkan Uğur'a: Yokluğuna alışamadım

Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan ünlü sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

"NUR İÇİNDE YAT BENİM BİRİCİĞİM"

Ödül sonrası konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Aysun Aslan Uğur, paylaşımında "Bugün Özkan'ımla evlilik yıldönümümüz.

Benim yaşam boyu ödülüm, canım... Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da... Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni.

Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim..." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRASI SENSİZ BİR KARA DELİK"

Öte yandan Aysun Aslan Uğur, Özkan Uğur'un vefatından günler sonra acısını takipçileriyle paylaşmış ve "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki… Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum" diyen Aysun Uğur, "Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat… Mekânın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.