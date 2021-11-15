Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı vefat etti

2012 yılında Efe Kapancı’yla evlenerek Londra’ya yerleşen ve ekranlardan uzak olan Aysun Kayacı babasını kaybetti.

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15/11/2021

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Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı vefat etti

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlü manken Aysun Kayacı radikal bir kararla yurtdışına yerleşmişti.

Yıllardır babasıyla küs olduğu bilinen Aysun Kayacı cenaze törenine katılmadı. Selahattin Kayacı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

BABASIYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYORDU 

42 yaşındaki ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

Kayacı, podyumun en popüler modelleri arasında olduğu yıllarda babası Selahattin Kayacı ile görüşmediğini itiraf etmişti.

Babasından şiddet gördüğü için onunla görüşmediğini söyleyen Kayacı, "Annem işçiydi, eve para getiriyordu ama o çalıyordu. Benim dayak raporum, artı annemin dayak raporu, üstüne kız kardeşimin dayak raporu ile boşandı benim annem" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Kayacı 2009 yılında katıldığı bir televizyon programında kızı için 'Bizim dünyalarımız ayrı. Onun dünyası ayrı benim dünyam ayrı. Biz bir araya geldiğimizde on dakika ancak kalırız. O da nasılsın iyi misinden öteye gitmez' açıklamasını yapmıştı.

TÜRKİYE'DE TATİL YAPTI 

2012 yılında evlendikten sonra televizyonlara ve podyumlara veda eden Aysun Kayacı yaz tatillerinde Türkiye'ye geliyor. Kayacı'ya eşi Efe Kapancı ve 7 yaşındaki kızı Maya eşlik ediyor.

15/11/2021 15:45
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TAGS: Aysun Kayacı
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