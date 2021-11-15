Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı vefat etti
2012 yılında Efe Kapancı’yla evlenerek Londra’ya yerleşen ve ekranlardan uzak olan Aysun Kayacı babasını kaybetti.
15/11/2021
Güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlü manken Aysun Kayacı radikal bir kararla yurtdışına yerleşmişti.
Yıllardır babasıyla küs olduğu bilinen Aysun Kayacı cenaze törenine katılmadı. Selahattin Kayacı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.
BABASIYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYORDU
42 yaşındaki ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.
Kayacı, podyumun en popüler modelleri arasında olduğu yıllarda babası Selahattin Kayacı ile görüşmediğini itiraf etmişti.
Babasından şiddet gördüğü için onunla görüşmediğini söyleyen Kayacı, "Annem işçiydi, eve para getiriyordu ama o çalıyordu. Benim dayak raporum, artı annemin dayak raporu, üstüne kız kardeşimin dayak raporu ile boşandı benim annem" ifadelerini kullanmıştı.