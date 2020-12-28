Aytaç: Bugüne kadar yapılan uygulamalar bozulmak isteniyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ve yönetim kurulu üyeleri Haber Kıbrıs Dijital Grup Direktörü Mete Tümerkan’ı ziyaret etti.

Başkan Menteş Aytaç, yeni bir oluşuma gittiklerinin ve bu oluşumun kamuoyunda duyurulması için çeşitli ziyaretler yaptıklarını belirtti. Aytaç, Kar-İş’in belli bir grubun eline geçtiğini ve tüzüğünü yasalara uygun bir şekilde uygulamadığı gerekçesiyle yaptıkları uyarıların dikkate alınmaması sebebiyle istifa ettiklerini belirtti.

Aytaç, 50 kurucu üyeyle Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ni kurduklarını ifade ederek yasal mevzuata uygun şekilde tüzüklerini hazırladıklarını, hazırladıkları tüzükle birlikte Kar-İş’te yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için gerekli düzenlemelere ve yasal mevzuata uygun olarak yaptıklarını söyledi. Gidilen oluşumda iki dönemden fazla kimsenin yönetimde görev alamayacağını ifade ederek devlet kurumlarındaki görevlerde de temsilci olarak 2 dönemden fazla kimsenin görev yapamayacağını belirtti. Aytaç ayrıca, başkanın da tüm üyeler tarafından seçileceğini ifade ederek bu nedenle Kar-İş’ten ayrılmak zorunda kaldıklarını da kaydetti.

Aytaç ziyarette yaptığı açıklamada amaçlarının haksız rekabetin önüne geçilmesi ve sektörün belirli bir çıkar grubunun eline geçmesini engellemek olduğunu ifade etti. Aytaç, yeni oluşturdukları birliğin Kar-İş’i etkisi altına alan çıkar grubu tarafından sürekli bir şekilde tehdit ve baskı altına almaya çalışıldığını kaydetti. Kendilerinin zümresel değil mesleki katkı amacıyla ilerlediklerini kaydeden Aytaç, Maliye yeni bakanı Dursun Oğuz’un göreve başlamasının ardından bugüne kadar devletin adaletli yaklaşımının bozulduğunu ifade etti. Bugüne yapılan uygulamalarla şu anki uygulamaların çeliştiğini de ifade eden Aytaç, kamudaki tüm kurumlarda Kar-İş ile eşit haklara sahip olmalarına rağmen yeni bakanın gelişiyle bu durumun terse döndürülmeye çalışıldığını belirtti.

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28/12/2020 13:11