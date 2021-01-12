Aytaç Çaluda'nın sağlık durumu iyi

Bu sabah anjiyo olan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Çaluda "“Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ufak çaplı bir rahatsızlıktan ötürü anjiyoya alındım. Sağlığım yerindedir" ifadelerini kullandı.

Çaluda'nın açıklaması şöyle:

“Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ufak çaplı bir rahatsızlıktan ötürü anjiyoya alındım. Sağlığım yerindedir.Operasyonu gerçekleştiren Dr. Osman Beton ile Dr. Eser Varış’a ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm dostlarıma teşekkür ederim.”

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12/01/2021 13:23