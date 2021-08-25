Aytaç Şaşmaz'ın batıl inancı şaşırttı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Baht Oyunu”nun oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Onedio adlı internet sitesinde hayranlarının sorularını yanıtladı.

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25/08/2021

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Aytaç Şaşmaz'ın batıl inancı şaşırttı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Baht Oyunu”nun oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Onedio adlı internet sitesinde hayranlarının sorularını yanıtladı.

Oyuncular, dizideki gibi bazı batıl inançları olduğunu söyledi. Baysel, “Nazara ve kötü enerjiye inanıyorum” dedi.

Şaşmaz da “Annem sönmüş ateşin külüne asla bastırmazdı. Hâlâ da basmam. Merdivenin altından geçmem, cam kırıldı mı oradan kaçarım” açıklamasını yaptı.

Cemre Baysel, gerçek hayatta Bora karakterine âşık olabileceğini dile getirdi: “Çok bağırıyor ama sinirine hâkim olacak. Sakin, efendi olundu mu Bora’ya âşık olunur.”

Aytaç Şaşmaz da “Ben de Ada’nın enerjisine âşık olurdum” dedi.

25/08/2021 11:11
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TAGS: Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Onedio
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