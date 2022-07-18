Ayten Berkalp Belgeseli 19.07 Fenerbahçeliler Günü'nde gösterimde

ads ads ads ads
18/07/2022

ads
Ayten Berkalp Belgeseli 19.07 Fenerbahçeliler Günü'nde gösterimde

Limasol'dan İstanbul'a uzanan yaşam yolculuğunda sporda ve hayatın birçok alanında unutulmaz başarılara imza atan Dr. Ayten Berkalp'in yaşam öyküsünü konu alan belgesel gösterime giriyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinde yapılan açıklamada," 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Anlamlı Belgesel: Fenerbahçeli Dr. Ayten Salih Berkalp “Vatanı Aydınlatan Kadınlar-Gerçek Bir Kahramanlık Hikâyesi”nin ilk gösterimi FBTV'de"  denildi.

18/07/2022 21:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ayten Berkalp Belgeseli 19.07 Fenerbahçeliler Günü’nde gösterimde
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.