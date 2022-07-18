Ayten Berkalp Belgeseli 19.07 Fenerbahçeliler Günü'nde gösterimde
18/07/2022
Limasol'dan İstanbul'a uzanan yaşam yolculuğunda sporda ve hayatın birçok alanında unutulmaz başarılara imza atan Dr. Ayten Berkalp'in yaşam öyküsünü konu alan belgesel gösterime giriyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinde yapılan açıklamada," 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Anlamlı Belgesel: Fenerbahçeli Dr. Ayten Salih Berkalp “Vatanı Aydınlatan Kadınlar-Gerçek Bir Kahramanlık Hikâyesi”nin ilk gösterimi FBTV'de" denildi.