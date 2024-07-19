Ayten Berkalp Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğuydu

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19/07/2024

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Ayten Berkalp Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğuydu

Ülkemizin efsane isimlerinden Dr. Ayten Berkalp, Fenerbahçe'nin bu sezon sahasındaki ilk hazırlık maçında tribünde yönetimin konuğu idi.

Fenerbahçe'nin Hull City karşısında 5-1 kazandığı müsabakada Ayten Berkalp ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yakından ilgilendi.

Ayten Berkalp, mücadele tarihimizde önemli bir mihenk taşı olması yanında spor alanında da ciddi katkılar koydu. Fenerbahçe Kulübü'nde branşlaşma yönünde çalışmalar yapan Berkalp, Voleybol şubesinin kurulması yanında önemli projelere de imza attı.

19/07/2024 20:14
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TAGS: Ayten Berkalp Kadıköy’de Fenerbahçe’nin konuğuydu
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