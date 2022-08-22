Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'da program açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda yarı final programı açıklandı.

Tek maç eleme usulü ile oynanan maçlarda ilk turu geçen takımlar 24 Ağustos Çarşamba günü final vizesi arayacak.

Tarafsız sahalarda oynanacak maçlarda erken final niteliği olarak gösterilen eşleşmede Desly Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençik Gücü takımları Geçitkale Stadı'nda karşılaşacak.

Küçük Kaymaklı ile Merit Alsancak Yeşilova takımları da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda finale kalmak için mücadele edecek.

Yarı final maçları saat 17.30'da başlayacak.

Final karşılaşması ise 2 Eylül Cuma günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak.

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22/08/2022 18:49