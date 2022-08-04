Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası'nda kuralar çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda kuralar çekiliyor. İlk kez düzenlenecek olan Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda KTFF'nin aldığı kararla kupanın Kıbrıs Türk toplumunun sembol isimlerinden Dr. Ayten Salih Berkalp anısına düzenlenmesine karar verilmişti. Bugün gerçekleşecek kura çekimi saat 14.00'de KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilecek. Kura çekimine kupaya adı verilen Ayten Berkalp de katılacak.

Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda; China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Küçük Kaymaklı TSK, Vadili TÇBSK, Merit Alsancak Yeşilova SK, Hamitköy ŞHSK, Miracle Değirmenlik SK, Yonpaş Dumlupınar TSK ve Desly Mağusa SA takımları mücadele edecek.

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04/08/2022 10:18