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Ayten’den Kıbrıs’a kucak dolusu selam

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL’lik ödüle ulaşan Arda Ayten Haber Kıbrıs’a konuştu

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10/10/2019

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Ayten’den Kıbrıs’a kucak dolusu selam

Arda Ayten Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 12. soruyu da bilerek 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.  19 yaşında büyük bir başarıya imza atan Arda Ayten Haber Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulundu. Aslen Kıbrıslı olduğuna vuru yapan Ayten, annesinin Lefkoşa’da doğduğunu anneannesinin ise tamamen Kıbrıslı olduğunu söyledi. Haber Kıbrıs’a konuşa Ayten Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirtti. Ayten kimliğini henüz alamadığını ekledi. Kıbrıs’a kucak dolusu selamlarını ileten Arda Ayten “Seviyorum onları” demeyi ihmal etmedi.

10/10/2019 22:21
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