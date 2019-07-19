HABER KIBRIS

ad

Ayurveda Detoks Çayı Tarifi

ads
21/07/2019

ads
Ayurveda Detoks Çayı Tarifi

Ayurveda Detoks Çayı Tarifi

Bu detoks çayı vücudunuzun toksinlerden arınması ve hücrelerinizin yenilenmesi için harika bir çay

İçindekiler:

  • 2 Su Bardağı Su
  • 4 Çay Kaşığı Kimyon Tohumu
  • 4 Çay Kaşığı Kişniş Tohumu
  • 4 Çay Kaşığı Rezene Tohumu

Yapılışı:

  • Suyu kaynatın.

  • İçerisine kimyon, kişniş ve rezene tohumlarını ekleyin.

  • 5 dakika boyunca kaynatın ve içilecek bir sıcaklığa gelene dek dinlendirin. Afiyet olsun.

Notlar:

Kimyon Tohumu Faydaları : A vitaminiB1 vitaminiB2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, C vitaminiE vitamini ayrıca kalsiyumdemirmagnezyum, manganez , potasyum , selenyum ve çinko içerir. Güçlü bir antioksidandır.Kişniş Tohumunun Faydaları : Çok güçlü bir antioksidan olan kişniş, kalbi korur, sindirimi destekler, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.Rezene Tohumunun Faydaları : Mide şişkinliklerini alır, hazımsızlığı giderir, toksinlerden arındırır.

Tarif iki kişiliktir

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ayurveda Detoks Çayı Tarifi, Ayurveda, Detoks, Çay, Tarif
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.