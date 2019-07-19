Ayurveda Detoks Çayı Tarifi
21/07/2019
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Ayurveda Detoks Çayı Tarifi
Bu detoks çayı vücudunuzun toksinlerden arınması ve hücrelerinizin yenilenmesi için harika bir çay
İçindekiler:
- 2 Su Bardağı Su
- 4 Çay Kaşığı Kimyon Tohumu
- 4 Çay Kaşığı Kişniş Tohumu
- 4 Çay Kaşığı Rezene Tohumu
Yapılışı:
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Suyu kaynatın.
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İçerisine kimyon, kişniş ve rezene tohumlarını ekleyin.
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5 dakika boyunca kaynatın ve içilecek bir sıcaklığa gelene dek dinlendirin. Afiyet olsun.
Notlar:
Kimyon Tohumu Faydaları : A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, manganez , potasyum , selenyum ve çinko içerir. Güçlü bir antioksidandır.Kişniş Tohumunun Faydaları : Çok güçlü bir antioksidan olan kişniş, kalbi korur, sindirimi destekler, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.Rezene Tohumunun Faydaları : Mide şişkinliklerini alır, hazımsızlığı giderir, toksinlerden arındırır.
Tarif iki kişiliktir