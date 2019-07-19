Ayurveda Detoks Çayı Tarifi

Bu detoks çayı vücudunuzun toksinlerden arınması ve hücrelerinizin yenilenmesi için harika bir çay

İçindekiler:

2 Su Bardağı Su

4 Çay Kaşığı Kimyon Tohumu

4 Çay Kaşığı Kişniş Tohumu

4 Çay Kaşığı Rezene Tohumu

Yapılışı:

Suyu kaynatın.

İçerisine kimyon, kişniş ve rezene tohumlarını ekleyin.

5 dakika boyunca kaynatın ve içilecek bir sıcaklığa gelene dek dinlendirin. Afiyet olsun.

Notlar:

Kimyon Tohumu Faydaları : A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, manganez , potasyum , selenyum ve çinko içerir. Güçlü bir antioksidandır.Kişniş Tohumunun Faydaları : Çok güçlü bir antioksidan olan kişniş, kalbi korur, sindirimi destekler, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.Rezene Tohumunun Faydaları : Mide şişkinliklerini alır, hazımsızlığı giderir, toksinlerden arındırır.

Tarif iki kişiliktir