Ayvacık'taki depremin bilançosu açıklandı
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.
21/02/2019
Çanakkale Ayvacık'ta dün gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk hasar tespit çalışmaları yapıldı.
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.
Marmara ve Ege'de de hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.