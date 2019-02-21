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Ayvacık'taki depremin bilançosu açıklandı

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.

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21/02/2019

Ayvacık'taki depremin bilançosu açıklandı

Çanakkale Ayvacık'ta dün gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü" dedi.

Marmara ve Ege'de de hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.


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TAGS: Ayvacık, deprem, haber, kıbrıs
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