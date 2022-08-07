Türkiye’de Balıkesir’e bağlı Ayvalık Belediyesi “İzmaritsiz Ayvalık” konulu karikatür yarışması düzenliyor.Organizatör karikatür sanatçısı Sönmez Yanardağ’ın verdiği bilgiye göre yarışmaya Kıbrıslı Türk çizerler de katılabilecek.

Son katılım tarihi 25 Ağustos olan yarışma için eserle birlikte katılımcı bilgileri, fotoğrafı, adresi ve özgeçmişinin iletilmesi gerekiyor.

Yarışmaya katılım koşulları ve iletişim için 05325576499 numaralı telefondan Sönmez Yanardağ’a ulaşılabileceği kaydedildi.

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07/08/2022 13:42