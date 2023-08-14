Ayyannililer, 49 yıl aradan sonra, şehitlerini doğdukları topraklarda anacak

Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği yarın düzenleyeceği etkinlikle şehitlerini Baf'ın en büyük Türk köyü olarak bilinen Aydın'da anacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 49’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan anma etkinliğinde köylerini ziyaret edecek olan köylüler, beşi 15 Ağustos 1974’te olmak üzere 1963 yılından itibaren 18 şehit vermişti.

49 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak olan organizasyonla köylüler köylerini ziyaret edip doğdukları topraklarda şehitlerini anacak.

Köydeki Türk Mezarlığı'nda Dernek Başkanı Cemal Dermuş’un konuşmasının ardından şehitler için yapılacak olan saygı duruşu ve okunacak dualarla Aydın (Ayyanni) şehitleri anılacak.