AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe’nin rakibi AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı Elfsborg mücadelesini kazanırken Athletic Bilbao ve Tottenham karşılaşmalarından puan çıkaramadı. Fenerbahçe’de kritik mücadele İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Oosterwolde sakatlığı Kostic ve Levent Mercan ise UEFA kadrosunda yer almadığından takımlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde AZ Alkmaar karşılaşmasında gözler Tadic, Szymanski, En - Nesyri, Maximin gibi oyuncularda olacak. Hollanda ekibinde ise cezası sebebiyle David Möller Wolfe forma giyemeyecek. Fenerbahçe, AZ Alkmaar engelini aşarak 3 puana ulaşmayı hedefliyor. Peki AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…



AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda deplasmanında galibiyet arıyor.



AZ Alkmaar - Fenerbahçe karşılaşmasını John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak.



AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En- Nesyri



AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Yeni sezonda Avrupa kupalarının yayın hakkı TRT’de bulunuyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara geliyor. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



SARI-LACİVERTLİLER 5 PUAN TOPLADI



UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.



Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor.



Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.



JOSE MOURİNHO KULÜBEDE OLMAYACAK



Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.



Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.



Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.



Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.



Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.



SOL BEKTE MERT MÜLDÜR



Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.



Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.



İKİ TAKIM 3 KEZ KARŞILAŞTI



İki takım 2006-07 sezonunda o dönemki ismiyle UEFA Kupası 3. turunda mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Hollanda'daki 90 dakika da 2-2 tamamladı. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlamayı başaran taraf oldu.



Hazırlık maçlarında da iki takım 2 kez rakip oldu.



Hollanda ekibi, 2010'daki hazırlık maçını 2-0 kazanırken Fenerbahçe de 2019'da 3-2 galip geldi.