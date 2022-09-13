'Az Çok' sergisi açılacak

Ümit İnatçı Sanat Merkezi'nde “Az Çok” adlı sergi açılıyor.

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13/09/2022
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'Az Çok' sergisi açılacak

Ümit İnatçı Sanat Merkezi'nde “Az Çok” adlı sergi açılıyor.

Sergi 15 Eylül perşembe akşamı saat 19.00’da Lefkoşa’da İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda yer alacak. Kıbrıslı sanatçılar Sümer Erek, Demetra Kokkinou ile Ümit İnatçı, Türkiyeli sanatçılar İsmet Değirmenci ile Emre Zeytinoğlu ve İtalyan sanatçı Carlo Carnevali’nin eserlerinin sergileneceği sergi, küçük ve orta ebat eserlerden oluşacak.

23 Eylül'e kadar açık kalacak sergi açılışında, Ümit İnatçı Sanat Merkezi’inin yayınladığı Ars Axis sanat dergisinin yeni sayısı da okurlara sunulacak.

13/09/2022 09:04
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TAGS: sergi, az çok,
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