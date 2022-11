Az tuz at, uzun yaşa!

On yıl boyunca 30'lu ila 70'li yaşları arasındaki yaklaşık 200 bin kişiyi inceleyen bilim insanlarına göre sofrada tuzu azaltmak erken ölüm riskini azaltabilir. Yeni bir çalışma, bu alışkanlığı bırakmanın kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve felç riskini beşte bir oranında düşürdüğünü gösterdi.

Kalp ve dolaşım hastalıkları, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olurken bilim insanları çarpıcı bir bulguya ulaştı.

Tulane Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, fazla tuz tüketimi ile kalp hastalıkları arasında doğrudan bir bağlantı buldu. Uzmanlar, çok fazla tuz tüketmenin kanda su tutulmasına yol açarak damarlara baskı uyguladığını ve bu durumun kalp krizi veya felç riskini artırdığını bildirdi.

12 YIL BOYUNCA YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, riski ölçmek amacıyla 176 bin 570 İngiliz'in sağlık kayıtlarına baktı. Katılımcıların verileri, , hiçbir zaman/nadiren, bazen, genellikle veya her zaman seçenekleriyle, akşam yemeklerine ne kadar tuz ekledikleri ile ilgili anket yanıtlarını içeriyordu. Aynı zamanda yaklaşık 12 yıl boyunca devam eden çalışmanın başında hiçbir katılımcının kalp hastalıklarından muzdarip olmadığı belirtildi.

Journal of the American College of Cardiology adlı bilimsel dergide yayınlanan sonuçlar, katılımcıların bu süreçte inmeler de dahil olmak üzere yaklaşık 10 bin yaşadığını gösterdi. Değerlendirmeler yemeklerine daha az tuz ekleyen katılımcıların kalp hastalıklarından muzdarip olma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Tuzu yemeklerine "hiç/nadiren" ekleyenlerin, "her zaman" eklediğini bildirenlere kıyasla kardiyovasküler bir sorun yaşama olasılığı yüzde 23 daha azdı. Bu arada, yalnızca 'bazen' ve 'genellikle' tuz ekleyenler de sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 19 olmak üzere daha düşük risk altındaydı.

Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Okulu'nda profesör olan Profesör Lu Qi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel olarak, yiyeceklerine tuz ilave etmeyen insanların genellikle çok daha düşük kalp hastalığı ve felç riskine sahip olduğunu gördük. Tuzun tamamen ortadan kaldırılması yerine, gıdaya ilave tuzun azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Umarız hastalarımızı çok fazla fedakarlık yapmadan bunu gerçekleştirmeye teşvik edebiliriz" diye konuştu.

29/11/2022 20:08