Az uyku, erken ölüm nedeni mi?

Yapılan araştırmaya göre gecede altı saatten az uyuyanlar arasında erken ölüm oranı gecede yedi ila dokuz saat arası uyuyanlara göre yüzde 13 daha fazla. Dünya Uyku Günü’nde vücudumuzun biyolojik saatini dinlemenin ve günlük fizyolojik ritmini korumanın önemi vurgulanıyor. Bunlar uyku düzensizliklerini azaltmada ve uyku eksikliğinden kaynaklanan diğer sorunların çözümünde önemli rol oynuyor.

2Girişimci Arianna Huffington, uzun süredir uyku kalitesini arttırmanın önemini vurgulamak için çalışıyor. Yaptığı basın açıklamasında uykunun sağlıklı bir vücudun temelini oluşturduğunu belirten Huffington, uykunun yeniden şarj olarak verimli hale gelmemiz ve gün içinde kendimizle ve başkalarıyla iletişimde bulunmamız için gerekli olduğunu söyledi.

3Araştırmaların çoğu Amerikalılar’ın uyku konusunda çok başarılı olmadıklarını gösteriyor. “Uyku neden önemli – yetersiz uykunun ekonomik maliyeti” adlı 2016 tarihli RAND araştırma kuruluşunun raporuna göre uyku eksikliğinin Amerikan ekonomisine maliyeti yılda 411 milyar dolar. Bu Amerika’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,28’ini oluşturuyor.Araştırma ayrıca iyi bir uykudan mahrum kalmanın yılda 1,2 milyon çalışma gününün kaybolması anlamına geldiğini ortaya koydu.

4Ancak uyku bozukluğunun maliyeti ekonomiyle sınırlı değil. RAND’a göre gecede altı saatten az uyuyanlar arasında erken ölüm oranı gecede yedi ila dokuz saat arası uyuyanlara göre yüzde 13 daha fazla. Gallup anket şirketinin 2013’te yaptığı bir çalışmaya göre Amerikalılar’ın yalnızca yüzde 59’u gecede yedi saat ve üzerinde uyku uyuyor. Gallup’a göre 1990’lar ve 2000’ler boyunca bu rakam büyük değişiklik göstermemişti. Amerikalılar gecede ortalama 6,8 saat uyuyor. Bu, 1940 ortalamasından bir saat daha az.

5Uyku eksikliğinin nedenleri arasında obezite, aşırı alkol tüketimi, şekerli içecek tüketimi, sigara içmek, az fiziksel aktivite, akıl sağlığıyla ilgili sorunlar, uzun dönemli sağlık sorunları, iş yerinde stres, iş değiştirme, düzensiz çalışma saatleri, maddi kaygılar ve trafik yer alıyor. Birçok araştırma uyku eksikliğinin algı sorunları da dahil çok sayıda sağlık sorununa neden olduğunu gösteriyor.

6Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre yeterince uyku uyuyamamak ülkeyi tehdit eden obezite, kalp hastalıkları, depresyon gibi kronik hastalıklarla bağlantılı. Merkeze göre yeterli uyku uyuyamamak trafik kazalarına ve işyerinde yapılacak hatalara yol açabilir. Bu tür durumlar her yıl çok sayıda kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden oluyor. Yeterli uyku uyumak bir lüks değil, bireylerin sağlıklı olabilmeleri için bir zorunluluk. Uyku bozuklukları kişinin sağlık sorunları yaşama riskini de arttırıyor.

26/02/2020 09:38