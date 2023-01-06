Azalan bal arıları için yeni bir tedavi aşısı onaylandı!

ABD’deki bir biyoteknoloji firmasına göre, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) bu hafta Arı aşıları için şartlı bir lisans onayladı.

Bu aşının tasarlanma amacı, arı larvalarına saldırarak kolonileri zayıflattığı bilinen bakteriyel bir durum olan Amerikan yavru çürüklüğü hastalığından kaynaklanan ölümleri önlemek için tasarlandı. (Amerikan Yavru Çürüklüğü (AYÇ): Arı larvalarının ölümüne neden olan çok tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalıktır.)

Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı, oldukça bulaşıcı olduğu ve tedavisi olmadığı için arıcılar için bir zorluk oluşturmaktadır. Tek tedavi yöntemi, enfekte arı kolonisinin kovanlar ve ekipmanlarla birlikte yakılmasını ve yakındaki kolonilerin antibiyotiklerle tedavi edilmesini gerektirir.

USDA’ya göre ABD, 2006’dan bu yana bal arısı kolonilerinde önceki yıllara göre önemli ölçüde azalma gördü.

USDA, parazitler, haşereler ve hastalıklar da dahil olmak üzere bal arısı sağlığını tehdit eden birçok hastalık bulunmaktadır.

Bu hastalıkların artmasında işçi arılar kovanı terk edip kraliçeyi geride bıraktıklarında ortaya çıkan Koloni Çöküş Sendromu riski ortaya çıkmaktadır ve bu sayede kolonide arıların nüfusu gittikçe azalır.

Teknoloji firmaları bal arılarına yardımcı olmak için arıları izlemeye aldılar.

Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı, oldukça bulaşıcı olduğu ve tedavisi olmadığı için arıcılar için bir zorluk oluşturmaktadır. Tek tedavi yöntemi, enfekte arı kolonisinin kovanlar ve ekipmanlarla birlikte yakılmasını ve yakındaki kolonilerin antibiyotiklerle tedavi edilmesini gerektirir.

Dalan Animal Health’e göre yeni aşı, Amerikan yavru çürüklüğü hastalığına neden olan bakterinin aktif olmayan bir versiyonunu, Paenibacillus larvalarını içeriyor. (Paenibacillus, başlangıçta Bacillus cinsine dahil edilen ve daha sonra 1993’te ayrı bir cins olarak yeniden sınıflandırılan fakültatif anaerobik, endospor oluşturan bakterilerin bir cinsidir.)

Aşı, bir jel şeklinde olup kraliçe arıya yedirilerek bahsedilen bakteriye karşı bağışıklık kazandırıyor. Kraliçe arı aşıyı yutar ve aşının parçaları yumurtalıklarında biriktirilir. Aşıya maruz kalan gelişen larvalar, yumurtadan çıktıklarında bağışıklığa sahip olurlar.

California Eyaleti Arıcılar Derneği yönetim kurulu üyesi Trevor Tauzer yaptığı açıklamada, yeni aşının “arıcılar için heyecan verici bir adım” olabileceğini söyledi.

“Kovanlarımızda bir enfeksiyonu önleyebilirsek, maliyetli tedavilerden kaçınabilir ve enerjimizi arılarımızı sağlıklı tutmanın diğer önemli unsurlarına odaklayabiliriz” dedi.

Dalan Hayvan Sağlığı CEO’su Annette Kleiser yaptığı açıklamada, aşının “bal arılarını korumada bir atılım” işlevi görebileceğini söyledi.

Dalan, aşıyı ticari arıcılara “sınırlı olarak” dağıtmayı planlıyor ve ürünün muhtemelen bu yıl ABD’de satın alınabileceğini söyledi.

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06/01/2023 19:17